Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес начал работу на сборе и озвучил имена будущих соперников
Ровенчане запланировали три тренировочных сбора
Фото: НК Верес
В понедельник, 4 июля "Верес" и тренерский штаб клуба впервые после почти четырехмесячного отпуска снова собрались в Ровно. Утром футболисты прошли медосмотр под наблюдением нового клубного врача - Артема Зинченко, ранее работавшего в футбольном клубе "Мариуполь". А уже вечером ровенчане провели первую тренировку на стадионе ОДЕК в Оржеве.
"Все, кого мы ждали – прибыли в расположение команды. Мы также ожидаем нескольких потенциальных новичков. Надеюсь, мы сможем усилиться еще тремя-четырьмя футболистами", – рассказал наставник Юрий Вирт.
Первый тренировочный сбор красно-черных продлится две недели. В этот период команда будет работать в Ровно и Оржево, где будет заниматься общефизической подготовкой и работой с мячом. А также сыграет контрольную игру против команды "Львов" U-19 (13 июля).
Всего "Верес" планирует провести семь спаррингов: кроме юношеской команды "Львова", это матчи с "Карпатами" (21 июля), "Львовом" (24 июля), "Минаем" (29 июля) - на втором сборе и поединки с "Колосом" (6 августа), ЛНЗ (9 августа) и "Рухом" (13 августа) – на третьем сборе.
Напомним, ориентировочная дата начала нового чемпионата Украинской Премьер-лиги – 20 августа.
Популярное сейчас
- Вацко: Динамо постарается трудоустроить Супрягу - он приехал на сборы с пятью лишними килограммами
- Киев и четыре области. Павелко назвал региона, которые должны принять начало следующего сезона
- $750 млрд, 850 проектов, 10 лет - у Зеленского представили план восстановления Украины
- Легенда. Шахтер покидает вратарь, проведший в системе клуба 20 лет и не сыгравший ни одного матча
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО