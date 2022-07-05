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Верес начал работу на сборе и озвучил имена будущих соперников

Премьер-лига
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Ровенчане запланировали три тренировочных сбора

Верес начал работу на сборе и озвучил имена будущих соперников

Фото: НК Верес

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В понедельник, 4 июля "Верес" и тренерский штаб клуба впервые после почти четырехмесячного отпуска снова собрались в Ровно. Утром футболисты прошли медосмотр под наблюдением нового клубного врача - Артема Зинченко, ранее работавшего в футбольном клубе "Мариуполь". А уже вечером ровенчане провели первую тренировку на стадионе ОДЕК в Оржеве.

"Все, кого мы ждали – прибыли в расположение команды. Мы также ожидаем нескольких потенциальных новичков. Надеюсь, мы сможем усилиться еще тремя-четырьмя футболистами", – рассказал наставник Юрий Вирт.

Первый тренировочный сбор красно-черных продлится две недели. В этот период команда будет работать в Ровно и Оржево, где будет заниматься общефизической подготовкой и работой с мячом. А также сыграет контрольную игру против команды "Львов" U-19 (13 июля).

Всего "Верес" планирует провести семь спаррингов: кроме юношеской команды "Львова", это матчи с "Карпатами" (21 июля), "Львовом" (24 июля), "Минаем" (29 июля) - на втором сборе и поединки с "Колосом" (6 августа), ЛНЗ (9 августа) и "Рухом" (13 августа) – на третьем сборе.

Напомним, ориентировочная дата начала нового чемпионата Украинской Премьер-лиги – 20 августа.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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