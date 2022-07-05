  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос объявил о расставании с тремя футболистами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос объявил о расставании с тремя футболистами

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки продолжат карьеру в других клубах

Колос объявил о расставании с тремя футболистами

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" на своем сайте объявил о расставании сразу с тремя футболистами.

В следующем сезона за ковалевскую команду не сыграют полузащитник Евгений Морозко, защитники Кирилл Петров и Матия Ром.

Морозко выступал за клуб с конца 2014. С тех пор в составе ковалевцев он провел 114 матчей, в которых забил 11 голов и выполнил 7 ассистов. Вместе с клубом он прошел путь от любительского уровня до УПЛ и Лиги Европы. Морозко был единственным действующим игроком в команде, преодолевшим этот путь.

Отмечается, что Евгений Морозко продолжит карьеру в житомирском "Полесье".

Петров присоединился к "Колосу" зимой в сезоне 2019/20. Сразу стал основным центральным защитником в клубе, не сыграв за время прихода только в трех матчах команды. Всего за клуб из Ковалевки Петров провел 43 матча и забил 3 мяча.

Ром стал игроком "Колоса" в декабре 2020 года. Всего за этот период словенский защитник сыграл 14 матчей.

Напомним, ранее "Колос" подписал контракты с пятью футболистами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Петров Колос (Зачепиловка) Евгений Морозко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде