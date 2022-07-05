Колос объявил о расставании с тремя футболистами

"Колос" на своем сайте объявил о расставании сразу с тремя футболистами.

В следующем сезона за ковалевскую команду не сыграют полузащитник Евгений Морозко, защитники Кирилл Петров и Матия Ром.

Морозко выступал за клуб с конца 2014. С тех пор в составе ковалевцев он провел 114 матчей, в которых забил 11 голов и выполнил 7 ассистов. Вместе с клубом он прошел путь от любительского уровня до УПЛ и Лиги Европы. Морозко был единственным действующим игроком в команде, преодолевшим этот путь.

Отмечается, что Евгений Морозко продолжит карьеру в житомирском "Полесье".

Петров присоединился к "Колосу" зимой в сезоне 2019/20. Сразу стал основным центральным защитником в клубе, не сыграв за время прихода только в трех матчах команды. Всего за клуб из Ковалевки Петров провел 43 матча и забил 3 мяча.

Ром стал игроком "Колоса" в декабре 2020 года. Всего за этот период словенский защитник сыграл 14 матчей.

Напомним, ранее "Колос" подписал контракты с пятью футболистами.