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Колос объявил о расставании с тремя футболистами
Игроки продолжат карьеру в других клубах
Фото: ФК Колос
"Колос" на своем сайте объявил о расставании сразу с тремя футболистами.
В следующем сезона за ковалевскую команду не сыграют полузащитник Евгений Морозко, защитники Кирилл Петров и Матия Ром.
Морозко выступал за клуб с конца 2014. С тех пор в составе ковалевцев он провел 114 матчей, в которых забил 11 голов и выполнил 7 ассистов. Вместе с клубом он прошел путь от любительского уровня до УПЛ и Лиги Европы. Морозко был единственным действующим игроком в команде, преодолевшим этот путь.
Отмечается, что Евгений Морозко продолжит карьеру в житомирском "Полесье".
Петров присоединился к "Колосу" зимой в сезоне 2019/20. Сразу стал основным центральным защитником в клубе, не сыграв за время прихода только в трех матчах команды. Всего за клуб из Ковалевки Петров провел 43 матча и забил 3 мяча.
Ром стал игроком "Колоса" в декабре 2020 года. Всего за этот период словенский защитник сыграл 14 матчей.
Напомним, ранее "Колос" подписал контракты с пятью футболистами.
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