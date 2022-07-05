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СМИ: Ковалец может продолжить карьеру в Днепре-1

Премьер-лига
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Хавбек находится в статусе свободного агента

СМИ: Ковалец может продолжить карьеру в Днепре-1

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Экс-полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец уже определился с будущим клубом.

Как сообщает Sport Arena, 29-летний хавбек может перейти в "Днепр-1". Отмечается, что днепровский клуб интересовался Ковальцом еще при тренерстве Игоря Йовичевича. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента после ухода из "Александрии".

В октябре минувшего года хавбек успешно перенес операцию на колене. В сезоне-2021/22 Кирилл провел 11 матчей за "Александрию" во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер "Металлиста" Александр Кучер в ближайшее время может возглавить "Днепр-1", заменив Игоря Йовичевича. Также нынешнему вице-президенту харьковчан Евгению Красникову была предложена должность спортивного директора днепровского клуба.

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В статье: Кирилл Ковалец СК Днепр-1
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Источник:
Sport Arena

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