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Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на сборе в Словении

Премьер-лига
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Предсезонный сбор продлится до 22 июля

Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на сборе в Словении

Фото: Днепр-1

Новина українською

В понедельник, 4 июля днепряне отправились на тренировочный сбор в Словению, который продлится до 22 июля. Команда будет тренироваться в городке Моравское Топлице.

Пресс-служба днепрян опубликовала календарь контрольных матчей на предсезонном сборе. 8 июля состоится игра со словенской "Чардой", 14 июля соперником будет кипрский "Арис", 21-го – иерусалимский "Бейтар", а 22-го июля – "Аль Наср" из Саудовской Аравии.

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В новом сезоне "Днепр-1" дебютирует в еврокубках. 18 и 25 августа спортклубовцы сыграют матчи плей-офф раунда Лиги Европы. Соперник будет известен после жеребьёвки 2 августа.

Также добавим, что "Днепр-1" ищет замену Игорю Йовичевичу, который, вероятнее всего, перейдет в "Шахтер". Сообщалось, что главный тренер "Металлиста" Александр Кучер возглавит команду, а Евгений Красников (нынешний вице-президент харьковчан) возьмет на себя роль спортивного директора клуба.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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