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И снова швейцарцы. Сегодня Динамо проведет четвертый спарринг на сборе

Премьер-лига
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Контрольный матч начнется в 19:30

И снова швейцарцы. Сегодня Динамо проведет четвертый спарринг на сборе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезона. Сегодня, 5 июля, киевляне в четвертом матче в рамках летнего тренировочного сбора в Швейцарии, а также в рамках благотворительного турне сыграют с одним из самых успешных швейцарских клубов - "Янг Бойз".

Встреча состоится на арене Stade Universitaire Saint-Léonard в городе Фрибур. Начало матча запланировано на 18:30 по местному времени (19:30 по Киеву).

Поединок будет транслироваться в YouTube на официальном канале "Динамо". Также на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Напомним, во время этого сбора команда Мирчи Луческу сыграла вничью с "Ивердоном" (1:1), уступила "Лозанне" (0:2) и победила "Сьон" (1:0).

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В статье: Янг Бойз (Берн) Динамо (Киев)
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