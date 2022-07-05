И снова швейцарцы. Сегодня Динамо проведет четвертый спарринг на сборе

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезона. Сегодня, 5 июля, киевляне в четвертом матче в рамках летнего тренировочного сбора в Швейцарии, а также в рамках благотворительного турне сыграют с одним из самых успешных швейцарских клубов - "Янг Бойз".

Встреча состоится на арене Stade Universitaire Saint-Léonard в городе Фрибур. Начало матча запланировано на 18:30 по местному времени (19:30 по Киеву).

Поединок будет транслироваться в YouTube на официальном канале "Динамо". Также на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Напомним, во время этого сбора команда Мирчи Луческу сыграла вничью с "Ивердоном" (1:1), уступила "Лозанне" (0:2) и победила "Сьон" (1:0).