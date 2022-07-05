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Ворскла арендовала бразильского форварда, игравшего в Украине

Премьер-лига
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Футболист вернулся в УПЛ

Ворскла арендовала бразильского форварда, игравшего в Украине

figueirense.com.br

Новина українською

24-летний нападающий "Фигейренсе" Марлисон продолжит карьеру в "Ворскле", сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Полтавчане арендовали бразильца на сезон-2022/23. Его контракт с "Фигейренсе" действует до конца 2024 года. Отметим, что в прошлом сезоне Марлисон отыграл в другом украинском клубе - "Металлисте 1925". На его счету 5 забитых мячей в 15 поединках за харьковчен.

Ранее форвард выступал за бразильские клубы "Жоинвиль", "Парана", "Понте Прета", "Сан-Бернанду", "Боа" и "Пирасикаба".

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В статье: Ворскла (Полтава) Фигейренсе Марлисон
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Источник:
figueirense.com.br

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