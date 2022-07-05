Ворскла арендовала бразильского форварда, игравшего в Украине

24-летний нападающий "Фигейренсе" Марлисон продолжит карьеру в "Ворскле", сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Полтавчане арендовали бразильца на сезон-2022/23. Его контракт с "Фигейренсе" действует до конца 2024 года. Отметим, что в прошлом сезоне Марлисон отыграл в другом украинском клубе - "Металлисте 1925". На его счету 5 забитых мячей в 15 поединках за харьковчен.

Ранее форвард выступал за бразильские клубы "Жоинвиль", "Парана", "Понте Прета", "Сан-Бернанду", "Боа" и "Пирасикаба".