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Ворскла арендовала бразильского форварда, игравшего в Украине
Футболист вернулся в УПЛ
figueirense.com.br
24-летний нападающий "Фигейренсе" Марлисон продолжит карьеру в "Ворскле", сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Полтавчане арендовали бразильца на сезон-2022/23. Его контракт с "Фигейренсе" действует до конца 2024 года. Отметим, что в прошлом сезоне Марлисон отыграл в другом украинском клубе - "Металлисте 1925". На его счету 5 забитых мячей в 15 поединках за харьковчен.
Ранее форвард выступал за бразильские клубы "Жоинвиль", "Парана", "Понте Прета", "Сан-Бернанду", "Боа" и "Пирасикаба".
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