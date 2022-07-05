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Минай просматривает бывшего голкипера Черноморца
Кипер находится в статусе свободного агента
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
На просмотре в закарпатском "Минае" находится украинский голкипер Роман Пидкивка, информирует Sport Arena.
Предыдущим клубом вратаря был одесский "Черноморец", который он покинул летом 2021 года. Ранее Пидкивка выступал за львовские "Карпаты" и киевский "Арсенал". Также кипер вызывался в молодежную сборную Украины.
"Минай" уже начал подготовку к новому сезону УПЛ. К коллективу Владимира Шарана присоединится лишь один легионер, который изъявил желание продолжить карьеру в Украине во время военного положения — полузащитник Ловро Грайфонер.
Также закарпатский клуб рассчитывает на опытного форварда Евгения Селезнева. Сам игрок анонсировал переподписание нового контракта с "Минаем".
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