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Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

Вингер может сменить клуб этим летом

Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков получил неплохой вариант продолжения карьеры.

Как сообщает SFC Diario, в услугах 24-летнего украинца заинтересована испанская "Севилья". По информации источника, "красно-белые" предложили за Цыганкова 12,5 миллиона евро. Отмечается, что трансферная цена футболиста составляет 20 млн евро.

В последние годы Цыганкова связывают с переходом в топ-чемпионат, но до серьезных переговоров дело не доходило. В сезоне 2021/2022 Виктор провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и выполнил 4 результативные передачи.

Текущее соглашение Виктора с "бело-синими" действует до 2023 года.

По итогам прошлого сезона "Севилья" заняла 4-е место в Ла Лиги и гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев) Севилья Виктор Цыганков
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Источник:
sfc_diario

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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь там)
05.07.2022 в 14:40
За 12 лямів його ніхто не відпустить
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