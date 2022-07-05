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Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник
Вингер может сменить клуб этим летом
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков получил неплохой вариант продолжения карьеры.
Как сообщает SFC Diario, в услугах 24-летнего украинца заинтересована испанская "Севилья". По информации источника, "красно-белые" предложили за Цыганкова 12,5 миллиона евро. Отмечается, что трансферная цена футболиста составляет 20 млн евро.
????????Inf @sfc_diario ultima hora el #sevillafc abría presentado una oferta de 12'5m al #DinamoKiev por Tsygankov extremo ucraniano de 24 años, tasado en 20 millones. Apunten su nombre porque ya sabemos lo que pasa cuando @sfc_diario da un nombre. Que todos a seguirnos. #SFC ???????? pic.twitter.com/RuQ6sHUX2p— sfc????????diario???????? (@sfc_diario) July 4, 2022
В последние годы Цыганкова связывают с переходом в топ-чемпионат, но до серьезных переговоров дело не доходило. В сезоне 2021/2022 Виктор провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и выполнил 4 результативные передачи.
Текущее соглашение Виктора с "бело-синими" действует до 2023 года.
По итогам прошлого сезона "Севилья" заняла 4-е место в Ла Лиги и гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
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