Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков получил неплохой вариант продолжения карьеры.

Как сообщает SFC Diario, в услугах 24-летнего украинца заинтересована испанская "Севилья". По информации источника, "красно-белые" предложили за Цыганкова 12,5 миллиона евро. Отмечается, что трансферная цена футболиста составляет 20 млн евро.

????????Inf @sfc_diario ultima hora el #sevillafc abría presentado una oferta de 12'5m al #DinamoKiev por Tsygankov extremo ucraniano de 24 años, tasado en 20 millones. Apunten su nombre porque ya sabemos lo que pasa cuando @sfc_diario da un nombre. Que todos a seguirnos. #SFC ???????? pic.twitter.com/RuQ6sHUX2p — sfc????????diario???????? (@sfc_diario) July 4, 2022

В последние годы Цыганкова связывают с переходом в топ-чемпионат, но до серьезных переговоров дело не доходило. В сезоне 2021/2022 Виктор провел 25 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и выполнил 4 результативные передачи.

Текущее соглашение Виктора с "бело-синими" действует до 2023 года.

По итогам прошлого сезона "Севилья" заняла 4-е место в Ла Лиги и гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.