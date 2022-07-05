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Хавбек Ворсклы: Привыкаем к новому тренеру и его видению футбола
Игорь Пердута - о подготовке к новому сезону
Полузащитник "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал начало подготовки к новому сезону и работу под руководством нового тренера. Напомним, что полтавскую команду недавно возглавил Виктор Скрипник.
"Мы начали сборы, еще с 6 числа. Все, кто мог приехать, мы собрались в Полтаве. А потом уехали в Польшу и здесь уже находимся 3 дня. Каждый день у нас по 2 тренировки. Тяжелые сборы, привыкаем к новому тренеру, его видению футбола. Мы с ним познакомились, но о нем говорят его достижения и результаты.
Надеемся, что будем показывать хороший футбол и отличные результаты", – рассказал Пердута в интервью Футбол NEWS.
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