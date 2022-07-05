Леоненко: У меня уже коты выросли, а молодежи все еще нет

Экс-форвард "Динамо" и бывший эксперт ТК "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко в очередной раз затронул тему легионеров в Украине.

"Вацко (Виктор - прим.) надеется на иностранцев и у нас молодежь растет. Я вот смотрю. У меня уже коты выросли, а молодежи все еще нет и нет", - сказал Леоненко в интервью программе "Финты и Подкаты".

Напомним, ранее бывшие коллеги вступили в публичную перепалку в прессе. Леоненко резко высказывался по поводу необходимости выгнать из команды УПЛ всех легионеров, которые не хотят из-за войны играть на территории Украины.

Украинский журналист Вацко не согласен с его позицией, заявив, что тот "слишком ограниченно мыслит". Комментатор уверен, что молодые украинские игроки могут прогрессировать. Леоненко же не промолчал и своему бывшему коллеге посоветовал заниматься рыбалкой и комментировать матчи, а футбол оставить профессионалам.