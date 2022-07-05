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Шахтер может судиться с ФИФА из-за новых правил о легионерах УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

"Горняки" недовольны позицией ФИФА в отношении украинских команд

Шахтер может судиться с ФИФА из-за новых правил о легионерах УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна раскритиковал ФИФА за их правило, позволяющее легионерам УПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

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"Многие говорят, что поддерживают Украину, но не делают этого; например, ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков, как УЕФА. Мы, как клубы, ищем какой-то компромисс в этой сложной ситуации, потому что в противном случае мы бесплатно потеряем многих футболистов, в которых мы вложили деньги.

ФИФА должна понимать, что обязана защищать всех игроков из Украины – это их долг в этой войне. Мы должны найти компромисс, иначе это будет сложно, и нам, возможно, придется обращаться в суд.

Мы будем бороться за наши клубы, потому что хотим, чтобы нас уважали – мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и уважение к нам. Другие помогли нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает, и если они этого не сделают, мы подадим в суд.

Мы будем командой голодных украинских игроков. Сейчас пора выживать, быть как семья и делать что-то приятное для наших людей. Мы не разочаруем ни наших болельщиков, ни Украину. Все, что мы делаем, мы делаем для них", — цитирует Срна Daily Mirror.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
Daily Mirror

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
05.07.2022 в 17:01
Я хоч і вболіваю за Динамо, але тут все правельно сказано!
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