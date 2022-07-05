Шахтер может судиться с ФИФА из-за новых правил о легионерах УПЛ

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна раскритиковал ФИФА за их правило, позволяющее легионерам УПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

"Многие говорят, что поддерживают Украину, но не делают этого; например, ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков, как УЕФА. Мы, как клубы, ищем какой-то компромисс в этой сложной ситуации, потому что в противном случае мы бесплатно потеряем многих футболистов, в которых мы вложили деньги.

ФИФА должна понимать, что обязана защищать всех игроков из Украины – это их долг в этой войне. Мы должны найти компромисс, иначе это будет сложно, и нам, возможно, придется обращаться в суд.

Мы будем бороться за наши клубы, потому что хотим, чтобы нас уважали – мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и уважение к нам. Другие помогли нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает, и если они этого не сделают, мы подадим в суд.

Мы будем командой голодных украинских игроков. Сейчас пора выживать, быть как семья и делать что-то приятное для наших людей. Мы не разочаруем ни наших болельщиков, ни Украину. Все, что мы делаем, мы делаем для них", — цитирует Срна Daily Mirror.