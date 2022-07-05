Клищук - о Кривбассе: От таких предложений не отказываются

Новичок криворожского "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о переезде в Кривой Рог и поделился планами на будущее.

– Уверен, это очень хороший шаг в моей карьере. Надеюсь на удачные выступления в составе красно-белых.

– Какими были твои первые мысли, когда узнал заинтересованность со стороны "Кривбасса"?

– Был дома, когда позвонил Юрий Николаевич. Спросил как дела, и не хочу ли поработать с ним. Конечно, сразу ответил да, потому что от таких предложений не отказываются. О "Кривбассе" слышал только хорошее. Знал, что это сильнейший амбициозный проект. Поэтому очень рад, что я здесь.

– Догадываешься, когда на тебя могли обратить внимание?

– Наверное, когда меня повозили еще в составе "Горняка-Спорт". В матче второго круга Первой лиги в Кривом Роге пришлось изрядно поработать, чтобы сохранить ворота к тому времени моей команды в неприкосновенности (0:0). Не пропустил, так что со своей задачей справился.

– С какими мыслями входишь в новый сезон?

– Мои мысли только о хороших результатах от "Кривбасса", командных победах. Моя задача – доказать тренерскому штабу, что именно я достоин играть в воротах в основном составе и составить конкуренцию другим вратарям. Тренерский штаб доверит место в основе одному – надеюсь, это буду я.

– Вы с Сарнавским знаете друг друга уже давно. Как он тебя здесь встретил?

– Все хорошо, у нас рабочие отношения. Раньше играли только друг против друга.

– Как охарактеризуешь коллектив в Кривбассе?

– Дружественный коллектив, живая атмосфера в тренировочном процессе. Какие первые мысли, когда слышу "Кривбасс"? Это мы. "Кривбасс" Это Мы, – сказал Клищук.