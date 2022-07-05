Шахтер снова потеряет в деньгах? Фулхэм согласовал аренду Соломона

Манор Соломон станет игроком "Фулхэма" уже в ближайшее время. Об этом передают сразу несколько авторитетных изданий.

Интересно, что ранее стороны договорились о полноценном переходе за семь миллионов евро. Сейчас же речь идет об аренде футболиста сборной Израиля на один сезон.

Manor Solomon is close to joining #FFC on loan. Heading to London today to finalise the deal. Follows weeks of talks that were impacted by FIFA ruling on Ukraine-based players. Clubs previously close to agreeing €7m deal, now loan. More here: https://t.co/UuoBFAwEcY — Peter Rutzler (@peterrutzler) July 5, 2022

Соломон воспользуется правилом ФИФА и приостановит контракт. По схожему пути недавно пошел другой талант "горняков" Тете, который решил остаться в "Лионе".

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Контракт Манора с "Шахтера" действителен до зимы 2023-го года. Когда Манор вернется в украинский клуб через год, то сможет подписать предварительный контракт с любой другой командой.

За три с половиной года в "Шахтере" Соломон успел провести 106 игр, забив при этом 22 гола.