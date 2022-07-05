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Шахтер снова потеряет в деньгах? Фулхэм согласовал аренду Соломона

Премьер-лига
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Ранее говорили о полноценном трансфере

Шахтер снова потеряет в деньгах? Фулхэм согласовал аренду Соломона

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Манор Соломон станет игроком "Фулхэма" уже в ближайшее время. Об этом передают сразу несколько авторитетных изданий.

Интересно, что ранее стороны договорились о полноценном переходе за семь миллионов евро. Сейчас же речь идет об аренде футболиста сборной Израиля на один сезон.

Соломон воспользуется правилом ФИФА и приостановит контракт. По схожему пути недавно пошел другой талант "горняков" Тете, который решил остаться в "Лионе".

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Контракт Манора с "Шахтера" действителен до зимы 2023-го года. Когда Манор вернется в украинский клуб через год, то сможет подписать предварительный контракт с любой другой командой.

За три с половиной года в "Шахтере" Соломон успел провести 106 игр, забив при этом 22 гола.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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