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Шахтер снова потеряет в деньгах? Фулхэм согласовал аренду Соломона
Ранее говорили о полноценном трансфере
Фото: ФК Шахтер
Манор Соломон станет игроком "Фулхэма" уже в ближайшее время. Об этом передают сразу несколько авторитетных изданий.
Интересно, что ранее стороны договорились о полноценном переходе за семь миллионов евро. Сейчас же речь идет об аренде футболиста сборной Израиля на один сезон.
Manor Solomon is close to joining #FFC on loan. Heading to London today to finalise the deal. Follows weeks of talks that were impacted by FIFA ruling on Ukraine-based players. Clubs previously close to agreeing €7m deal, now loan. More here: https://t.co/UuoBFAwEcY— Peter Rutzler (@peterrutzler) July 5, 2022
Соломон воспользуется правилом ФИФА и приостановит контракт. По схожему пути недавно пошел другой талант "горняков" Тете, который решил остаться в "Лионе".
Контракт Манора с "Шахтера" действителен до зимы 2023-го года. Когда Манор вернется в украинский клуб через год, то сможет подписать предварительный контракт с любой другой командой.
За три с половиной года в "Шахтере" Соломон успел провести 106 игр, забив при этом 22 гола.
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