Шахтер снова потеряет в деньгах? Фулхэм согласовал аренду Соломона

Манор Соломон станет игроком "Фулхэма" уже в ближайшее время. Об этом передают сразу несколько авторитетных изданий.

Интересно, что ранее стороны договорились о полноценном переходе за семь миллионов евро. Сейчас же речь идет об аренде футболиста сборной Израиля на один сезон.

Manor Solomon is close to joining #FFC on loan. Heading to London today to finalise the deal. Follows weeks of talks that were impacted by FIFA ruling on Ukraine-based players. Clubs previously close to agreeing €7m deal, now loan. More here: https://t.co/UuoBFAwEcY