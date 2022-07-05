Днепр-1 взял на сборы 19 игроков. Среди них Громов и Чоботенко

"Днепр-1" начал работу на сборах в Словении.

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Будущий дебютант еврокубков провел свою первую за 131 день тренировку. Вместе с командой на сборы отправилось 19 игроков. Среди них Артем Громов и Сергей Чоботенко, который ранее играли за "Зарю" и "Мариуполь" соответственно.

Список игроков

Вратари : Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин

: Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин Защитники : Владимир Адамюк, Александр Сваток, Валерий Лучкевич, Сергей Логинов, Сергей Чоботенко, Никита Кононов

: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Валерий Лучкевич, Сергей Логинов, Сергей Чоботенко, Никита Кононов Полузащитники : Александр Пихаленок, Игорь Когут, Александр Назаренко, Иван Матюшенко, Максим Соловьев, Валентин Рубчинский, Сергей Лебедев

: Александр Пихаленок, Игорь Когут, Александр Назаренко, Иван Матюшенко, Максим Соловьев, Валентин Рубчинский, Сергей Лебедев Форварды: Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Артем Громов

Отметим, что в скором времени у днепрян сменит тренер. Йовичевич покинет команду, а его место может занять Кучер.