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Днепр-1 взял на сборы 19 игроков. Среди них Громов и Чоботенко
Просматривают потенциальных новичков?
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" начал работу на сборах в Словении.
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Будущий дебютант еврокубков провел свою первую за 131 день тренировку. Вместе с командой на сборы отправилось 19 игроков. Среди них Артем Громов и Сергей Чоботенко, который ранее играли за "Зарю" и "Мариуполь" соответственно.
Список игроков
- Вратари: Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин
- Защитники: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Валерий Лучкевич, Сергей Логинов, Сергей Чоботенко, Никита Кононов
- Полузащитники: Александр Пихаленок, Игорь Когут, Александр Назаренко, Иван Матюшенко, Максим Соловьев, Валентин Рубчинский, Сергей Лебедев
- Форварды: Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Артем Громов
Отметим, что в скором времени у днепрян сменит тренер. Йовичевич покинет команду, а его место может занять Кучер.
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Источник:СК Днепр-1
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