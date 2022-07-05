Ярослав Ракицкий в Шахтере? Главное не подпускать его к сборной Украины

Двадцать четвертое февраля стало переломным моментом в ментальности… Чушь собачья – до сих пор куча знаменитостей (начиная со звезды шоу-бизнеса Бардаша и заканчивая боксером Редкачем) пропагандируют "дружбу народов", "спорт вне политики" или страусовую позицию во время войны.

Двадцать четвертое февраля стало водоразделом – ты либо с Украиной, либо против нее… Отчасти правда. Сейчас модно приводить примеры Анатолия Тимощука и Ярослава Ракицкого. Первый как был, так и остался предателем, второй продемонстрировал, что имеет потенциал к реинкарнации.

Вопрос в том, что именно считать перерождением? И как его не спутать с переобуванием? Московский патриархат усердно открещивается от церкви страны-агрессора, но по сути не разрывает с ней канонических отношений. Василий Ломаченко находится в украинской ТерОбороне, но публично не называет россиян врагами. Светлана Лобода помогает на гуманитарке, но концерты в россии отменяет только из-за давления общественности.

Поле для манипуляций очень широкое.

В таких условиях нужно выработать для себя некую схему, идеал или мерило, которые позволили бы различать оттенки. Относительно позиции публичных людей таким мерилом может быть их сознание и способность оценивать свою роль в возникновении войны. Просто попробуйте понять, осознает ли та или иная знаменитость масштаб ущерба, причиненного своей стране и своему народу работой на агрессора.

Почти идеально точны в этом контексте слова режиссера и клип-мейкера Алана Бадоева:

"Я один из тех людей, который делал все, чтобы размазать между Украиной и россией границы. Это было бессознательно, у меня был месяц и я много размышлял. Понимаю, что и я, и Макс [речь о Максе Барских, который постоянно гастролировал по россии, но после ее нападения занял четкую проукраинскую позицию, - примечание], мы размазывали границы между странами нашим творчеством. Наверное, я был одним из тех, кто максимально демонстрировал "дружбу народов" и помогал создать общую творческую подушку. И сегодня я понимаю, насколько это ужасно и безответственно".

Вот это более-менее честно. А тем, кто лепит отмазки о даровании любви песнями, о нейтральности спорта или о гражданстве мира, можно плюнуть прямо в глаза.

Как быть с Ярославом Ракицким? До конца непонятно. Своими гигабайтами интервью о "прекрасном городе Питере", "прикольном парне Дзюбе" и "на две головы сильнее чемпионате" он стер километры границ, насаждая мысль об Украине как о второсортном мире. Приравнивать его к Тимощуку несправедливо, но и героизировать из-за ухода из Мордора, нескольких патриотических постов в Инстаграмме и даже пару закупок для ЗСУ - тоже поспешно.

С другой стороны, "Шахтер" – это частный клуб, который не обязан иметь радикально патриотическую позицию (мы сейчас говорим о структуре, в которой, прости Господи, работал Руслан Мармазов – пусть это и было до войны). "Горнякам" нужны ценные игровые кадры, а Ракицкий, кроме футбольного мастерства, еще и отлично вписывается в образ "своего парня". Пятно же, образовавшееся на репутации Ярослава из-за выступлений на россии, попытаются отстирать многочисленными интервью, широкой пиар-кампанией и комплиментарными материалами лояльных СМИ. В этом плане у "Шахтера" много ресурсов.

Их дело, ей Богу. Мораль? Главное не подпускать Ярослава Ракицкого к сборной Украины. Всё общенациональное должно быть даже без намека на что-то враждебное, без запаха русских болот. Ярославу, чтобы отмыться, еще долго нужно работать во благо Украины. Оставшихся лет карьеры не хватит. Потому что 24-го февраля он сделал только первый шаг на длиннющем обратном пути.

Фото - UA-Футбол

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