Есть сборники, есть Вербич. Состав Динамо на матч против Янг Бойза

Сегодня киевское "Динамо" проведет свой очередной матч на сборах в Швейцарии. Соперник - "Янг Бойз".

Мирча Луческу назвал стартовый состав, который можно назвать боевым. Во-первых, на месте украинские сборники. Во-вторых, в строю два легионера - Вербич и Кендзера.

Состав "Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Беседин, Вербич

Начало матча - в 19:30.