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Есть сборники, есть Вербич. Состав Динамо на матч против Янг Бойза

Премьер-лига
(1 голосов)

Очень боевой набор игроков

Есть сборники, есть Вербич. Состав Динамо на матч против Янг Бойза

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня киевское "Динамо" проведет свой очередной матч на сборах в Швейцарии. Соперник - "Янг Бойз".

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Мирча Луческу назвал стартовый состав, который можно назвать боевым. Во-первых, на месте украинские сборники. Во-вторых, в строю два легионера - Вербич и Кендзера.

Состав "Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Беседин, Вербич

Начало матча - в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
05.07.2022 в 18:55
Основа на Фенербахче.
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