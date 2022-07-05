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Есть сборники, есть Вербич. Состав Динамо на матч против Янг Бойза
Очень боевой набор игроков
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня киевское "Динамо" проведет свой очередной матч на сборах в Швейцарии. Соперник - "Янг Бойз".
Мирча Луческу назвал стартовый состав, который можно назвать боевым. Во-первых, на месте украинские сборники. Во-вторых, в строю два легионера - Вербич и Кендзера.
Состав "Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Беседин, Вербич
Начало матча - в 19:30.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
05.07.2022 в 18:55
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