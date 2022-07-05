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Батюшин: Металлист 1925 предлагал новый конракт, но у меня есть более выгодные предложения
Летом Юрий сменит команду
Фото: Мария Шейк
Экс-игрок "Металлиста 1925" Юрий Батюшин прокомментировал уход из команды. У него закончился контракт.
" Ни о чем не жалею. Я провел в этой команде прекрасное время, получил определенный опыт. Чем смог, тем помог. Сейчас наши пути разошлись – такова футбольная судьба. У меня закончился контракт.
Клуб предлагал продлить соглашение, а я, в свою очередь, объяснил, что у меня есть другие более выгодные с финансовой точки зрения варианты продолжения карьеры. Все игроки понимают, что футбольный век короток, и надо зарабатывать, пока есть такая возможность. Руководители клубов это тоже понимают.
"Металлист 1925" понимает, что на сегодняшний день он не может предоставить мне такую зарплату, которую обещают другие клубы. Поэтому решили на этом разойтись", - заявил Батюшин.
За харьковчан Батюшин в сумме отыграл 30 матчей, забил девять голов и отдал пять голевых передач.
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