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Не спасли Беседин и Супряга. Динамо сыграло вничью с Янг Бойз
К сожалению, без голов
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг в Швейцарии. В соперниках, что логично, клуб из Швейцарии - "Янг Бойз".
Мирча Луческу впервые за лето сделал ставку на украинских сборников, которые получили дополнительных отдых, а также на недавно прибывших Вербича и Кендзеру. Однако в первом тайме основа смотрелась тяжеловато. Соперник создал больше моментов и вполне мог выходить вперед. Не получилось.
Во второй тайме киевляне смогли немного выровнять игру, однако на количество голов это никак не повлияло. Хотя юный и свеженький Ванат, вышедший по ходу второго тайма, должен был забивать. Увы, но Владислав не реализовал выход 1 на 1. 0:0 - "Динамо" играет вничью с "Янг Бойз".
Контрольный матч, 05.07.2022
"Динамо" - "Янг Бойз" 0:0
"Динамо": Бущан - Кендзера (Тымчик 58), Забарный (Боль 78), Попов (Сирота 71), Караваев (Дубинчак 62) - Сидорчук (Андриевский 62), Шапаренко (Шепелев 62), Буяльский (Гармаш 71) - Цыганков (Антюх), Беседин (Супряга 71), Вербич (Ванат 58)
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