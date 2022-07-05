Не спасли Беседин и Супряга. Динамо сыграло вничью с Янг Бойз

Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг в Швейцарии. В соперниках, что логично, клуб из Швейцарии - "Янг Бойз".

Мирча Луческу впервые за лето сделал ставку на украинских сборников, которые получили дополнительных отдых, а также на недавно прибывших Вербича и Кендзеру. Однако в первом тайме основа смотрелась тяжеловато. Соперник создал больше моментов и вполне мог выходить вперед. Не получилось.

Во второй тайме киевляне смогли немного выровнять игру, однако на количество голов это никак не повлияло. Хотя юный и свеженький Ванат, вышедший по ходу второго тайма, должен был забивать. Увы, но Владислав не реализовал выход 1 на 1. 0:0 - "Динамо" играет вничью с "Янг Бойз".

Контрольный матч, 05.07.2022

"Динамо" - "Янг Бойз" 0:0

"Динамо": Бущан - Кендзера (Тымчик 58), Забарный (Боль 78), Попов (Сирота 71), Караваев (Дубинчак 62) - Сидорчук (Андриевский 62), Шапаренко (Шепелев 62), Буяльский (Гармаш 71) - Цыганков (Антюх), Беседин (Супряга 71), Вербич (Ванат 58)