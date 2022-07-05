Экс-полузащитник Металлиста 1925: Динамо будет трудно остановить на пути к чемпионству

Украинский полузащитник Юрий Батюшин, недавно покинувший "Металлист 1925", высказал свое мнение о будущем сезоне.

"Положительно отношусь, что чемпионат будет в Украине. Конечно, хочется, чтобы и болельщики были на трибунах, но в нынешних реалиях будет неплохо, если матчи УПЛ можно будет посмотреть хотя бы по телевизору. Футбол в Украине должен жить. Играть нужно в любом формате. Если не продолжать играть сейчас, то мы можем потерять украинский футбол на многие годы. Восстанавливать его будет гораздо сложнее.

Фаворит? Трудно сказать, пока команды до конца не укомплектованы. Кто сумеет сохранить коллектив, тот и будет бороться за высокие места. В этом плане выделяется "Динамо", которое будет трудно остановить на пути к чемпионству. Многое зависит от того, сколько легионеров останется в "Шахтере". Не исключены и неожиданности. Кто-то обязательно выстрелит. Та же "Александрия".

"Кривбасс"? Вернидуб только собирает команду. Сложно предположить, что из этого выйдет. Чтобы давать какой-то прогноз, надо отталкиваться от состава. Зная Вернидуба, можно не сомневаться, что он создаст коллектив, который будет давать результат", - заявил Батюшин.