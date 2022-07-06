Динамо проведет товарищеский матч с бельгийским клубом

Стал известен следующий соперник киевского "Динамо" в рамках летнего тренировочного сбора в Швейцарии и благотворительного турне. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Антверпен".

Контрольный матч состоится 15 июля, сообщает пресс-служба бельгийского клуба. Начало игры запланировано на 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

В сезоне-2021/22 "Антверпен" завершил на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Напомним, во время этого сбора команда Мирчи Луческу сыграла вничью с "Ивердоном" (1:1) и "Янг Бойз" (0:0), уступила "Лозанне" (0:2) и победила "Сьон" (1:0).

Royal Antwerp FC en Dynamo Kiev spelen op vrijdag 15 juli de "Match voor de Vrede"! ????????????????????



De ticketverkoop start woensdagmiddag om 12u00!

Ben jij erbij? ????



Alle informatie ▶ https://t.co/luJ9ZQy3Kh#RAFC #PreSeason #PlayForPeace pic.twitter.com/dWJ5p3FMuU — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 5, 2022