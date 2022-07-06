Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо проведет товарищеский матч с бельгийским клубом
Киевляне готовятся к старту нового сезона
Фото: ФК Динамо Киев
Стал известен следующий соперник киевского "Динамо" в рамках летнего тренировочного сбора в Швейцарии и благотворительного турне. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Антверпен".
Контрольный матч состоится 15 июля, сообщает пресс-служба бельгийского клуба. Начало игры запланировано на 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).
В сезоне-2021/22 "Антверпен" завершил на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
Напомним, во время этого сбора команда Мирчи Луческу сыграла вничью с "Ивердоном" (1:1) и "Янг Бойз" (0:0), уступила "Лозанне" (0:2) и победила "Сьон" (1:0).
Royal Antwerp FC en Dynamo Kiev spelen op vrijdag 15 juli de "Match voor de Vrede"! ????????????????????— Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 5, 2022
De ticketverkoop start woensdagmiddag om 12u00!
Ben jij erbij? ????
Alle informatie ▶ https://t.co/luJ9ZQy3Kh#RAFC #PreSeason #PlayForPeace pic.twitter.com/dWJ5p3FMuU
Популярное сейчас
- Динамо на заметку. Фенербахче разгромил венгерский клуб, за который играют украинцы
- В Хмельницком районе "прилетело" 3 российские ракеты, один человек ранен
- Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию рф
- Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
Новости по теме
- 08:49 Украинские Англия стала второй страной в истории Таблицы коэффициентов, которая выбила более ста баллов за один цикл
- 09:15 Украинские Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов
- 11:21 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Динамо (Загреб) и Славия не обошли Динамо (Киев)