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Динамо проведет товарищеский матч с бельгийским клубом

Премьер-лига
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Киевляне готовятся к старту нового сезона

Динамо проведет товарищеский матч с бельгийским клубом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Стал известен следующий соперник киевского "Динамо" в рамках летнего тренировочного сбора в Швейцарии и благотворительного турне. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Антверпен".

Контрольный матч состоится 15 июля, сообщает пресс-служба бельгийского клуба. Начало игры запланировано на 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

В сезоне-2021/22 "Антверпен" завершил на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Напомним, во время этого сбора команда Мирчи Луческу сыграла вничью с "Ивердоном" (1:1) и "Янг Бойз" (0:0), уступила "Лозанне" (0:2) и победила "Сьон" (1:0).

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В статье: Динамо (Киев) Антверпен
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Источник:
royalantwerpfc.be

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