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Вторая ничья на сборе в Швейцарии. Видео обзор матча Динамо - Янг Бойз 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

За четыре игры на нынешнем сборе киевляне забили всего два гола

Вторая ничья на сборе в Швейцарии. Видео обзор матча Динамо - Янг Бойз 0:0

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Команда Мирчи Луческу продолжает подготовку к сезону в Швейцарии и проводит спарринги с местными клубами. 5 июля "динамовцы" сыграли с третьей командой прошлого сезона. Голов поединок не принес и завершился нулевой ничьей.

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Отметим, что это не последний спарринг "Динамо" в Швейцарии. 9 июля состоится игра с "Люцерном".

Контрольный матч, 05.07.2022
"Динамо" - "Янг Бойз" 0:0

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В статье: Янг Бойз (Берн) Динамо (Киев)
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