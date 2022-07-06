Вторая ничья на сборе в Швейцарии. Видео обзор матча Динамо - Янг Бойз 0:0

Команда Мирчи Луческу продолжает подготовку к сезону в Швейцарии и проводит спарринги с местными клубами. 5 июля "динамовцы" сыграли с третьей командой прошлого сезона. Голов поединок не принес и завершился нулевой ничьей.

Отметим, что это не последний спарринг "Динамо" в Швейцарии. 9 июля состоится игра с "Люцерном".

Контрольный матч, 05.07.2022

"Динамо" - "Янг Бойз" 0:0