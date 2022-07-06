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Чидомере: Харьков живёт футболом и все поддерживают Металлист
Хавбек рассказал о своем пребывании в клубе
Фото: ФК Металлист
Зимний новичок "Металлиста" Алекс Чидомере, перешедший из киевской "Оболони", рассказал клубной пресс-службе о своем пребывании в клубе.
— Первое время было тяжело психологически, потому что моя семья находилась в Киеве, а мы на то время были в Турции на сборах. Очень сильно переживал за родных, не мог нормально спать, но через пару недель моя семья решила выехать из Украины. Слава Богу у них получилось, и на данный момент они в безопасности.
— С проживанием, условиями, проблем не было все это время?
— Никаких проблем. "Металлист" создал все условия для тренировок и для проживания, за что ему огромная благодарность.
— Алекс, ты присоединился к "Металлисту" зимой и нам показалось, что ты очень органично вписался в команду и ее жизнь. Дело в твоём характере или такой микроклимат в "Металлисте"?
— Если честно, мне кажется, дело в команде. Я обычный парень, а коллектив наш очень дружный и с первого дня, как я пришёл в команду, я почувствовал тепло и комфорт. За всё время ни разу не было каких-то непонятных ситуаций, где я мог чувствовать дискомфорт. Очень рад тому, что я здесь и что у нас есть такой сильный коллектив.
— С кем из ребят больше всего сдружился?
— Со всеми без исключения в хороших отношениях, Но больше всего мы общаемся Артуром Мурзой, Владом Рыбаком, Богданом Порохом.
— К сожалению, ты пока не успел сыграть за "Металлист" в Харькове. Тем не менее ты интересовался у других ребят — каково играть на переполненном "Металлисте", как вообще живётся в Харькове? Если да, то что они тебе рассказывали?
— Конечно спрашивал! Когда они рассказывали, я по-хорошему завидовал, потому что Харьков живёт футболом и все поддерживают "Металлист". С такой поддержкой ещё и при полном стадионе очень сильно хочу сыграть. А насчёт жизни в Харькове... Я успел только день пожить в вашем городе, когда переехал на квартиру. Сразу же вечером поехал гулять по центру. Харьков очень спокойный и красивый город.
— Алекс, что бы ты сейчас хотел передать харьковским болельщикам и украинцам в целом?
— Хотел бы пожелать терпения и сил. Скоро вернётся обычная спокойная жизнь на всей территории нашей страны. Нашим болельщикам хочется сказать спасибо за то, что даже в такое тяжёлое время поддерживали и переживали за команду. Я уверен что скоро всё будет хорошо. Все буде Україна! Слава Україні, - сказал Чидомере.
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