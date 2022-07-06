Португальский легионер Днепра-1 проведет новый сезон на родине

Португальский защитник "Днепра-1" Нельсон Монте следующий сезон проведет на родине.

26-летний футболист будет защищать цвета "Шавиша". Детали перехода Нельсона португальский клуб не разглашает. Однако согласно данным Transfermarkt, португалец был отдан в аренду на один год.

Отметим, вторую половину сезона Монте провел в аренде в испанской "Альмерии", за которую не отыграл ни одного поединка. В "Днепр-1" он перебрался в сентябре 2021 года. В составе "днепрян" он провел 9 матчей и отметился одной результативной передачей.

Его контракт с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.