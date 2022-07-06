Динамо передало 2 автомобиля в подразделение, где воюют фанаты клуба

Киевское "Динамо" продолжает свою гуманитарную миссию, всячески помогая Вооруженным силам Украины и всем тем, кто работает ради приближения нашей победы над агрессией российской федерации.

В понедельник одному из подразделений, в котором воюют фанаты "бело-синих", столичный клуб передал два автомобиля, которые теперь будут работать на фронте во благо скорейшей победы над российскими захватчиками.

Напомним, что во время серии благотворительных матчей киевского "Динамо" в мае в поддержку Украины было собрано более 22 миллиона гривен.

Читайте также Игроки и тренеры Динамо посетили в больнице раненых военных

Фото: ФК Динамо Киев

Читайте такжеС 24 февраля на фронте погибло семь фанатов Динамо и Сокола