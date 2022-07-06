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Динамо передало 2 автомобиля в подразделение, где воюют фанаты клуба
Столичный клуб продолжает поддерживать украинскую армию
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" продолжает свою гуманитарную миссию, всячески помогая Вооруженным силам Украины и всем тем, кто работает ради приближения нашей победы над агрессией российской федерации.
В понедельник одному из подразделений, в котором воюют фанаты "бело-синих", столичный клуб передал два автомобиля, которые теперь будут работать на фронте во благо скорейшей победы над российскими захватчиками.
Напомним, что во время серии благотворительных матчей киевского "Динамо" в мае в поддержку Украины было собрано более 22 миллиона гривен.
Фото: ФК Динамо Киев
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