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Кривбасс подписал полноценный контракт с Сарнавским

Премьер-лига
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Голкипер вернулся в Украину

Кривбасс подписал полноценный контракт с Сарнавским

pfclviv.com

Новина українською

"Кривбасс" продолжает работу над формированием состава перед стартом в сезоне УПЛ. 27-летний голкипер Богдан Сарнавский подписал новый контракт с клубом.

Сарнавский стал полноценным игроком криворожского клуба, сообщает пресс-служба криворожан. Но при этом срок сделки не афишируется. Прошлый сезон Богдан провел в Кривом Роге на правах аренды, сыграв в 19 матчах, пропустив 15 мячей, а 9 отстоял на "ноль".

Вторую половину сезона 2021/22 он выступал в "Хапоэли" Тель-Авив. В Украине он известен по своим выступлениям за "Днепр-1", "Львов", "Верес", "Ворсклу", "Шахтер" и киевский "Арсенал".

Напомним, ранее "Кривбасс" подписал голкипера Андрея Клищука.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Богдан Сарнавский
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Источник:
ФК Кривбасс

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