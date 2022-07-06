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Кривбасс подписал полноценный контракт с Сарнавским
Голкипер вернулся в Украину
pfclviv.com
"Кривбасс" продолжает работу над формированием состава перед стартом в сезоне УПЛ. 27-летний голкипер Богдан Сарнавский подписал новый контракт с клубом.
Сарнавский стал полноценным игроком криворожского клуба, сообщает пресс-служба криворожан. Но при этом срок сделки не афишируется. Прошлый сезон Богдан провел в Кривом Роге на правах аренды, сыграв в 19 матчах, пропустив 15 мячей, а 9 отстоял на "ноль".
Вторую половину сезона 2021/22 он выступал в "Хапоэли" Тель-Авив. В Украине он известен по своим выступлениям за "Днепр-1", "Львов", "Верес", "Ворсклу", "Шахтер" и киевский "Арсенал".
Напомним, ранее "Кривбасс" подписал голкипера Андрея Клищука.
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