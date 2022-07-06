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Днепр-1 арендует трех лидеров Металлиста - источник
Днепровский клуб хочет значительно усилиться
Фото: ФК Металлист
Ранее появилась информация о том, главный тренер "Металлиста" Александр Кучер и вице-президент команды Евгений Красников могут покинуть харьковский клуб и перейти в "Днепр-1".
Впрочем, теперь в днепровский клуб могут перебраться и легионеры харьковчан - полузащитник Фарес Балули, а также нападающие Матеус Пейшото и Брайан Риаскос. Об этом сообщает журналист Владимир Зверов в программе "KDK".
Есть вероятность, что все трое согласятся приехать в Украину, поскольку команда будет базироваться в Словакии, а матчи УПЛ играть в Ужгороде. За эти аренды харьковский клуб получит определенные выплаты.
Следует отметить, что Пейшото сейчас находится в аренде в "Сеаре", а его соглашение рассчитано до конца этого года.
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