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Пять игроков покинули тренировочный сбор Динамо в Швейцарии
С одним из них киевляне решают вопрос трудоустройства
Фото: ФК Динамо Киев
После двух недель, проведенных на тренировочном сборе в Швейцарии, расположение первой команды "Динамо" покинули пятеро футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".
Защитник Максим Дячук и Навин Малыш, а также полузащитники Антон Царенко и Назар Волошин отбыли в распоряжение тренерского штаба юношеской команды U-19. Также решается вопрос с дальнейшим трудоустройством защитника Кристиана Биловара на правах аренды.
Отметим, что в рамках тренировочного сбора Малыш, Царенко и Назар Волошин сыграли по три матча, в активе Дячука и Биловара – по два.
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