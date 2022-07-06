Пять игроков покинули тренировочный сбор Динамо в Швейцарии

После двух недель, проведенных на тренировочном сборе в Швейцарии, расположение первой команды "Динамо" покинули пятеро футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Защитник Максим Дячук и Навин Малыш, а также полузащитники Антон Царенко и Назар Волошин отбыли в распоряжение тренерского штаба юношеской команды U-19. Также решается вопрос с дальнейшим трудоустройством защитника Кристиана Биловара на правах аренды.

Отметим, что в рамках тренировочного сбора Малыш, Царенко и Назар Волошин сыграли по три матча, в активе Дячука и Биловара – по два.