Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия огласила список спарринг-партнеров в межсезонье
Подготовка к новому сезону продолжается
Фото: ФК Александрия
После паузы "Александрия" начала подготовку к новому сезону в УПЛ. О планах на межсезонье рассказал главный тренер "горожан" Юрий Гура.
"Процесс подготовки идет по плану. Также продолжается селекционная работа. На просмотре тренерского штаба находятся потенциальные новички. С некоторыми из них уже подписаны контракты — в частности, с Александром Мартынюком, Богданом Кобзарем и Артемом Шулянским.
Кроме того, на этом сборе запланированы спарринги: первый из них - из СК "Полтава", затем с новичком УПЛ - криворожским "Кривбассом", две игры с "Колосом" (Ковалевка) - дома и на выезде, с запорожским "Металлургом", с петровским "Ингульцем" и с ФК "Кремень" (Кременчуг)", - сказал Гура.
Напомним, старт нового сезона в украинской Премьер-лиге запланирован на 23 августа.
Популярное сейчас
- Пять игроков покинули тренировочный сбор Динамо в Швейцарии
- Ярослав Ракицкий в Шахтере? Главное не подпускать его к сборной Украины
- Планы Днепра-1 и Вереса, четвертый матч Динамо. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Старый знакомый. Источник назвал имя нового тренера Металлиста
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО