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Александрия огласила список спарринг-партнеров в межсезонье

Премьер-лига
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Подготовка к новому сезону продолжается

Александрия огласила список спарринг-партнеров в межсезонье

Фото: ФК Александрия

Новина українською

После паузы "Александрия" начала подготовку к новому сезону в УПЛ. О планах на межсезонье рассказал главный тренер "горожан" Юрий Гура.

"Процесс подготовки идет по плану. Также продолжается селекционная работа. На просмотре тренерского штаба находятся потенциальные новички. С некоторыми из них уже подписаны контракты — в частности, с Александром Мартынюком, Богданом Кобзарем и Артемом Шулянским.

Кроме того, на этом сборе запланированы спарринги: первый из них - из СК "Полтава", затем с новичком УПЛ - криворожским "Кривбассом", две игры с "Колосом" (Ковалевка) - дома и на выезде, с запорожским "Металлургом", с петровским "Ингульцем" и с ФК "Кремень" (Кременчуг)", - сказал Гура.

Напомним, старт нового сезона в украинской Премьер-лиге запланирован на 23 августа.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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