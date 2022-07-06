Итальянский клуб начал переговоры с Шахтером по трансферу защитника

Новичок Серии А "Монца" рассчитывает заполучить центрального защитника "Шахтера" Марлона.

Итальянский клуб уже сделал официальное предложение "горнякам" по трансферу 26-летнего бразильца. И стороны уже начали переговоры относительно перехода. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Ранее "Монца" уже делала предложение Марлону по личному контракту. По данным СМИ, интерес к центрбеку был со стороны еще двух клубов Италии - "Фиорентины" и "Сампдории".

Бразилец уже выступал в Серии А, защищая цвета "Сассуоло". Оттуда за 12 миллионов он перешел в "Шахтер", где сразу стал основным исполнителем. В сезоне-2021/22 он отыграл 22 матча во всех турнирах и выиграл с командой Суперкубок Украины. Егоконтракт с "горняками" рассчитан до 2026-го года.