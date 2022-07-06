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Итальянский клуб начал переговоры с Шахтером по трансферу защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Центребеком интересуется ряд клубов Серии А

Итальянский клуб начал переговоры с Шахтером по трансферу защитника

shakhtar.com

Новина українською

Новичок Серии А "Монца" рассчитывает заполучить центрального защитника "Шахтера" Марлона.

Итальянский клуб уже сделал официальное предложение "горнякам" по трансферу 26-летнего бразильца. И стороны уже начали переговоры относительно перехода. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Ранее "Монца" уже делала предложение Марлону по личному контракту. По данным СМИ, интерес к центрбеку был со стороны еще двух клубов Италии - "Фиорентины" и "Сампдории".

Бразилец уже выступал в Серии А, защищая цвета "Сассуоло". Оттуда за 12 миллионов он перешел в "Шахтер", где сразу стал основным исполнителем. В сезоне-2021/22 он отыграл 22 матча во всех турнирах и выиграл с командой Суперкубок Украины. Егоконтракт с "горняками" рассчитан до 2026-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монца (Италия) Марлон
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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
06.07.2022 в 15:14
Біжи Марлон, біжи...!
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-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
06.07.2022 в 15:45
???его хотя бы продадут.а вот когда побегут "звёзды"из .....динамо?почему брёвна никому не нужны.только ценники от суркисни.и покупателей нет.
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