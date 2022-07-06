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Лидер Динамо может перебраться в чемпионат Греции

Премьер-лига
(1 голосов)

К словенцу есть интерес в греческой Суперлиге

Лидер Динамо может перебраться в чемпионат Греции

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Греции.

Руководство греческого клуба "Панатинаикос" хочет усилить атакующую линию команды и обратил внимание на словенского легионера бело-синих. Об этом сообщает издание Pao Pantou. Однако, пока "зеленые" не делали официального предложения по Вербичу.

Напомним, что Беньямин последние полгода выступал на правах аренды в "Легии", однако несколько дней назад вернулся в расположения "Динамо" и приступил к подготовке к матчам с "Фенербахче" в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Его контракт со столичным клубом действует до конца этого года.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Pao Pantou

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
06.07.2022 в 15:36
"Лідер"... Та після Ярмоленко СПРАВЖНЬОГО ЛІДЕРА в Динамо, якось не спостерігається Так Вербіч гарний футболіст, але в минулому чемпіонаті часто був на лаві. Зрозуміло без яскравого заголовку важко щось продати... АЛЕ...
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zloyded (Киев)
06.07.2022 в 15:13
Хочуть... Офіційної пропозиції не робили... на кого те вкидання розраховано?!
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