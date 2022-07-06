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Лидер Динамо может перебраться в чемпионат Греции
К словенцу есть интерес в греческой Суперлиге
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Греции.
Руководство греческого клуба "Панатинаикос" хочет усилить атакующую линию команды и обратил внимание на словенского легионера бело-синих. Об этом сообщает издание Pao Pantou. Однако, пока "зеленые" не делали официального предложения по Вербичу.
Напомним, что Беньямин последние полгода выступал на правах аренды в "Легии", однако несколько дней назад вернулся в расположения "Динамо" и приступил к подготовке к матчам с "Фенербахче" в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Его контракт со столичным клубом действует до конца этого года.
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