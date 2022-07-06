Черноморец отправится за рубеж

Очередным спарринг-партнером "моряков" станет один из старожилов чемпионата Молдовы кишиневский "Зимбру". Поединок с ним у одесситов запланирован на 9 июля. Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, он состоится в Кишиневе. В столицу Молдовы, которая расположена в 180 километрах от Одессы, "Черноморец" отправится на клубном автобусе в день матча.

За тридцать лет, минувших со дня перехода украинского футбола на самостоятельные рельсы, "моряки" регулярно проводили спарринги с клубами Молдовы. Причем, это было не только в период летнего межсезонья или зимнего антракта, но и во время тайм-аутов в чемпионате. Чаще всего в контрольных матчах "Черноморец" встречался с тираспольскими командами, реже – с кишиневскими.

Предыдущая встреча с "Зимбру" состоялась в Одессе почти пять лет назад, в сентябре 2017-го. В ней победу со счетом 4:1 одержал "Черноморец".

Интересно, что из того состава в одесской команде сегодня значатся в штате лишь двое футболистов – Иван Бобко и Сергей Политыло. Правда, за эти пять лет они успели сменить не один клуб и снова вернуться в Одессу.