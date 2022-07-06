  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Де Дзерби разорвал контракт с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Де Дзерби разорвал контракт с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Однако пока без официального подтверждения

СМИ: Де Дзерби разорвал контракт с Шахтером

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роберто де Дзерби покидает донецкий "Шахтер".

Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио заявил, что алленаторе разорвал контракт с украинской командой. Никаких других подробностей он не публикует.

Летом 2021-го года де Дзерби подписал с "Шахтером" двухлетнее соглашение, однако нападение России спутало все. Итальянец говорил, что хотел бы остаться с "горняками", однако пути двух сторон все-таки разошлись.

Читайте такжеОтказал нескольким клубам. Де Дзерби планирует взять отпуск после Шахтера

При де Дзерби "Шахтер" стал первым в УПЛ (сезон завершили досрочно), а также вышел в четвертьфинал кубка (завершен досрочно). Параллельно с этим был провал в Лиге Чемпионов - одно очко в шести играх группового этапа.

Отметим, что место де Дзерби в "Шахтере" должен занять Игор Йовичевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде