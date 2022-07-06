СМИ: Де Дзерби разорвал контракт с Шахтером

Роберто де Дзерби покидает донецкий "Шахтер".

Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио заявил, что алленаторе разорвал контракт с украинской командой. Никаких других подробностей он не публикует.

#Calciomercato | Roberto #DeZerbi ha risolto il suo contratto con lo @FCShakhtar — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 6, 2022

Летом 2021-го года де Дзерби подписал с "Шахтером" двухлетнее соглашение, однако нападение России спутало все. Итальянец говорил, что хотел бы остаться с "горняками", однако пути двух сторон все-таки разошлись.

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При де Дзерби "Шахтер" стал первым в УПЛ (сезон завершили досрочно), а также вышел в четвертьфинал кубка (завершен досрочно). Параллельно с этим был провал в Лиге Чемпионов - одно очко в шести играх группового этапа.