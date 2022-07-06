  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Задерака: Металлист 1925 - клуб амбициозный, с качественным тренером и руководством
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Задерака: Металлист 1925 - клуб амбициозный, с качественным тренером и руководством

Премьер-лига
(2 голосов)

Однако Максим этот коллектив покидает

Задерака: Металлист 1925 - клуб амбициозный, с качественным тренером и руководством

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Уже экс-полузащитник "Металлиста 1925" Максим Задерака подвел итоги своих выступлений в харьковской команде.

"Знаете, это был очень хороший год моей карьеры. Очень многое запомнилось. Запомнилась инфраструктура города, тренер с интересным стилем игры, который он предлагал нам. Всем нравилось, мы развивались. Лучшие у меня воспоминания с этим клубом.

Мы пришли к согласию, чтобы прекратить наше сотрудничество, и так я и покинул клуб. Сто процентов, будет много новых лиц, много новых футболистов, но это клуб амбициозный, с качественным тренером и качественным руководством. Поэтому я уверен, что у них все будет хорошо", - заявил Задерака.

Читайте такжеБатюшин: Металлист 1925 предлагал новый конракт, но у меня есть более выгодные предложения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Задерака Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде