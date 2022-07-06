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Задерака: Металлист 1925 - клуб амбициозный, с качественным тренером и руководством
Однако Максим этот коллектив покидает
Фото: ФК Металлист 1925
Уже экс-полузащитник "Металлиста 1925" Максим Задерака подвел итоги своих выступлений в харьковской команде.
"Знаете, это был очень хороший год моей карьеры. Очень многое запомнилось. Запомнилась инфраструктура города, тренер с интересным стилем игры, который он предлагал нам. Всем нравилось, мы развивались. Лучшие у меня воспоминания с этим клубом.
Мы пришли к согласию, чтобы прекратить наше сотрудничество, и так я и покинул клуб. Сто процентов, будет много новых лиц, много новых футболистов, но это клуб амбициозный, с качественным тренером и качественным руководством. Поэтому я уверен, что у них все будет хорошо", - заявил Задерака.
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