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Миколенко будет доволен. Динамо и Эвертон согласовали предварительную дату матча
В конце месяца
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" и английский "Эвертон" согласовали предварительную дату благотворительного поединка.
По данным зарубежным инсайдеров, игра должна пройти 29-го июля на стадионе "Гудисон Парк". Отметим, что инициатором игры выступали "ириски".
Everton and Dynamo Kiev have preliminary agreed to play a friendly, on Friday 29th July, with a kick-off time of 19:45pm. Everton offered the friendly match at Goodison Park to Dynamo Kyiv, to raise additional funds to support the Ukraine fund ????— The Bobble (@ElBobble) July 6, 2022
Также нельзя не отметить, что в этих же датах киевляне проведут два отборочных матча ЛЧ против "Фенербахче" - 20-го и 27-го июля.
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