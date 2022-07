Миколенко будет доволен. Динамо и Эвертон согласовали предварительную дату матча

Киевское "Динамо" и английский "Эвертон" согласовали предварительную дату благотворительного поединка.

По данным зарубежным инсайдеров, игра должна пройти 29-го июля на стадионе "Гудисон Парк". Отметим, что инициатором игры выступали "ириски".

Everton and Dynamo Kiev have preliminary agreed to play a friendly, on Friday 29th July, with a kick-off time of 19:45pm. Everton offered the friendly match at Goodison Park to Dynamo Kyiv, to raise additional funds to support the Ukraine fund ????