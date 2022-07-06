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Миколенко будет доволен. Динамо и Эвертон согласовали предварительную дату матча

Премьер-лига
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В конце месяца

Миколенко будет доволен. Динамо и Эвертон согласовали предварительную дату матча

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" и английский "Эвертон" согласовали предварительную дату благотворительного поединка.

По данным зарубежным инсайдеров, игра должна пройти 29-го июля на стадионе "Гудисон Парк". Отметим, что инициатором игры выступали "ириски".

Также нельзя не отметить, что в этих же датах киевляне проведут два отборочных матча ЛЧ против "Фенербахче" - 20-го и 27-го июля.

Читайте такжеДинамо на заметку. Фенербахче разгромил венгерский клуб, за который играют украинцы
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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль)
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