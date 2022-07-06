СМИ: Суперкубок Украины не будет разыгрываться в 2022-м году

Суперкубок Украины 2022 не будет разыгрываться.

По данным FanDay, основная причина такого решения - досрочное завершения прошлого сезона и отмена кубка. Победители этих турниров не были определенны. Помимо этого, невозможно провести матч в Одессе, где традиционном проводиться Суперкубок.

Это первый случай отмены соревнования с 2005-го года, когда трофей был создан. Даже в коронавирусные и посткоронавирусные сезоны два коллектива боролись за Суперкубок.

Напомним, что старт нового сезона УПЛ запланирован на конец августа.