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СМИ: Суперкубок Украины не будет разыгрываться в 2022-м году
Это первый случай с момента основания трофея
Фото - Анатолій Спиця
Суперкубок Украины 2022 не будет разыгрываться.
По данным FanDay, основная причина такого решения - досрочное завершения прошлого сезона и отмена кубка. Победители этих турниров не были определенны. Помимо этого, невозможно провести матч в Одессе, где традиционном проводиться Суперкубок.
Это первый случай отмены соревнования с 2005-го года, когда трофей был создан. Даже в коронавирусные и посткоронавирусные сезоны два коллектива боролись за Суперкубок.
Напомним, что старт нового сезона УПЛ запланирован на конец августа.
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