Премьер-лига
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Днепр-1 может подписать опытного защитника
Игрок в прошлом сезоне играл за "Десну"
Евгений Цымбалюк
СК "Днепр-1" рассматривает возможность подписания контракта с защитником Евгением Цымбалюком. Об этом сообщает Sportarena.
Цымбалюк на уровне УПЛ играл за "Олимпик" и "Десну". В минувшем сезоне защитник сыграл 15 матчей за черниговскую команду.
Напомним, что сезон 2021/2022 СК "Днепр-1" завершил на третьем месте в Премьер-лиге. Днепровцы будут играть в квалификации Лиги Европы.
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Источник:Sportarena
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