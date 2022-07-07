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Днепр-1 может подписать опытного защитника

Премьер-лига
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Игрок в прошлом сезоне играл за "Десну"

Днепр-1 может подписать опытного защитника

Евгений Цымбалюк

Новина українською

СК "Днепр-1" рассматривает возможность подписания контракта с защитником Евгением Цымбалюком. Об этом сообщает Sportarena.

Цымбалюк на уровне УПЛ играл за "Олимпик" и "Десну". В минувшем сезоне защитник сыграл 15 матчей за черниговскую команду.

Напомним, что сезон 2021/2022 СК "Днепр-1" завершил на третьем месте в Премьер-лиге. Днепровцы будут играть в квалификации Лиги Европы.

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В статье: Десна (Чернигов) Евгений Цымбалюк СК Днепр-1
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Источник:
Sportarena

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