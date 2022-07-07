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Директор УПЛ объяснил, в каких случаях матчи чемпионата Украины могут состоятся за границей
Компромиссное решение
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в интервью FanDay подтвердил, что некоторые матчи чемпионата Украины могут состоятся за границей. Однако это касается лишь клубов, которые возьмут участие в еврокубках.
"Клубы-участники УПЛ, которые пробились в еврокубки, могут по договоренности между собой сыграть матчи Чемпионата за границей. И это касается именно того периода времени, когда они берут участие в Еврокубках", - отметил Дикий.
То есть, к примеру, если "Динамо" и "Шахтер" будут играть на групповом этапе еврокубков, очный матч в рамках УПЛ они смогут провести за рубежом. Этот правило будет также доступно "Ворскле", "Заре" и "Днепру-1".
Евгений Дикий также подтвердил, что УПЛ планирует начинать сезон "в районе" Дня Независимости Украины: "Есть понимание, что сезон надо начинать и стартовать именно в эти дни. Но, чтобы назвать вам точную дату, нам следует дождаться официального утверждения план-календаря Клубами УПЛ, далее мы предоставим его на утверждение Исполкому УАФ и после этого сможем назвать все даты и туры. Планируем, что это состоится в ближайшую неделю".
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