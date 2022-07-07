Ворскла уступила в первом контрольном матче под руководством Скрипника

В среду, 6 июля, полтавская "Ворскла" сыграла первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Виктора Скрипника стал представитель польской Экстраклясы "Гурник" Забже.

Виктор Скрипник задействовал в этой игре два разных состава, чтобы проверить игровые связи на поле и потенциал каждого из ребят, отмечает официальный сайт "Ворсклы".

В итоге полтавчане уступили со счетом 1:2. Единственный гол за полтавчан забил во второй 45-минутке потенциальный новичок команды.

Контрольный матч. 6 июля

"Гурник" Забже – "Ворскла" – 2:1

"Ворскла" (1 тайм): Ризник, Яворский, Павлюк, Пердута, Мельничук, Хрипчук, Пуцлин, Козыренко, Сердюк, Кравчук, Степанюк.

"Ворскла" (2 тайм): Ткаченко, Изотов, Зайков, Бацула, Крупский, Челядин, Нестеренко, игрок на просмотре, Кулаковский, игрок на просмотре, Черныш.

9 июля ворскляне планируют провести сразу два контрольных матча. Имена соперников пока уточняются.

Напомним, что новый сезон для "Ворсклы" начнется 21 июля, когда полтавчане сыграют во втором раунде квалификации в Лигу Конференций против шведского АИК.