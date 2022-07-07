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Ворскла уступила в первом контрольном матче под руководством Скрипника
Проиграли представителю Экстраклассы
В среду, 6 июля, полтавская "Ворскла" сыграла первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Виктора Скрипника стал представитель польской Экстраклясы "Гурник" Забже.
Виктор Скрипник задействовал в этой игре два разных состава, чтобы проверить игровые связи на поле и потенциал каждого из ребят, отмечает официальный сайт "Ворсклы".
В итоге полтавчане уступили со счетом 1:2. Единственный гол за полтавчан забил во второй 45-минутке потенциальный новичок команды.
Контрольный матч. 6 июля
"Гурник" Забже – "Ворскла" – 2:1
"Ворскла" (1 тайм): Ризник, Яворский, Павлюк, Пердута, Мельничук, Хрипчук, Пуцлин, Козыренко, Сердюк, Кравчук, Степанюк.
"Ворскла" (2 тайм): Ткаченко, Изотов, Зайков, Бацула, Крупский, Челядин, Нестеренко, игрок на просмотре, Кулаковский, игрок на просмотре, Черныш.
9 июля ворскляне планируют провести сразу два контрольных матча. Имена соперников пока уточняются.
Напомним, что новый сезон для "Ворсклы" начнется 21 июля, когда полтавчане сыграют во втором раунде квалификации в Лигу Конференций против шведского АИК.
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