Красников: Если от моего с Кучером перехода всем будет польза - мы перейдем

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, при каких условиях он и главный тренер харьковской команды Александр Кучер перейдут в "Днепр-1".

"У нас есть предложение, мы его рассматриваем. Взвесим все за и против. Действительно, у меня был разговор с Русолом. И у Кучера была. Ярославский об этом знает, я в тесном контакте с ним.

Вы ведь понимаете, Харьков бомбят. Здесь футбола точно не будет. Но "Металлист" есть и будет сто процентов. Клуб нужно сохранить. Как мы это сделаем? Ну, это уже наши вопросы. Мы примем решение, которое будет выгодно в первую очередь харьковским болельщикам, Металлисту, Днепру-1 и его болельщикам.

Если мы увидим, что от нашего перехода всем будет польза – и Днепру-1, и Металлисту – мы перейдем. Если нет, то… Пока идут переговоры, поэтому больше комментариев дать не могу", - заявил Красников в комментарии Tribuna.com.

Напомним, что разговоры о переходе Красникова и Кучера в "Днепр-1" появились на прошлой неделе. По информации СМИ, финансирование "Металлиста" в последнее время существенно сократилось. Вместе с вице-президентом и тренером в Днепр могут переехать несколько футболистов харьковской команды.