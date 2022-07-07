  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Красников: Если от моего с Кучером перехода всем будет польза - мы перейдем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красников: Если от моего с Кучером перехода всем будет польза - мы перейдем

Премьер-лига
(1 голосов)

Вице-президент Металлиста думает над своим и будущим клуба

Красников: Если от моего с Кучером перехода всем будет польза - мы перейдем

Фото: prosport / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, при каких условиях он и главный тренер харьковской команды Александр Кучер перейдут в "Днепр-1".

"У нас есть предложение, мы его рассматриваем. Взвесим все за и против. Действительно, у меня был разговор с Русолом. И у Кучера была. Ярославский об этом знает, я в тесном контакте с ним.

Вы ведь понимаете, Харьков бомбят. Здесь футбола точно не будет. Но "Металлист" есть и будет сто процентов. Клуб нужно сохранить. Как мы это сделаем? Ну, это уже наши вопросы. Мы примем решение, которое будет выгодно в первую очередь харьковским болельщикам, Металлисту, Днепру-1 и его болельщикам.

Если мы увидим, что от нашего перехода всем будет польза – и Днепру-1, и Металлисту – мы перейдем. Если нет, то… Пока идут переговоры, поэтому больше комментариев дать не могу", - заявил Красников в комментарии Tribuna.com.

Напомним, что разговоры о переходе Красникова и Кучера в "Днепр-1" появились на прошлой неделе. По информации СМИ, финансирование "Металлиста" в последнее время существенно сократилось. Вместе с вице-президентом и тренером в Днепр могут переехать несколько футболистов харьковской команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Красников СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.07.2022 в 15:00
Ответить
0
0
magnum power (БОМЖ)
07.07.2022 в 14:47
сподіваюсь, що у Металіста дев'ять життів, як у кішки. схоже, що дві вже використано.
Ответить
+1
0
Джим Слэйд (Харьков)
07.07.2022 в 14:28
Бути фармом Дніпра-1 - найгіршмй і еайганебніший варіант, краще взагалі розформувати команду
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде