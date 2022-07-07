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Итальянские СМИ: Шахтер и Фиорентина договорились о трансфере Додо, известная сумма
Донецкий клуб теряет еще одного легионера
Фото: ФК Шахтер
История о переходе правого защитника "Шахтера" Додо в "Фиорентину" тянется уже очень давно. Стороны никак не могли прийти к общему знаменателю.
И вот наконец-то итальянские СМИ, в частности, Sky Sport Italia, сообщают, что стороны ударили по рукам.
Сообщается, что "Шахтер" получит за своего игрока 14,5 млн. евро, при этом донецкий клуб впоследствии может получить еще 3,5 млн. евро бонусов.
Додо должен заменить в защите фиалок Одриосолу, который возвращается в "Реал".
Напомним, что Додо перешел в "Шахтер" в 2018-м году из "Коритибы" за 2 млн евро. В общей сложности за донецкий клуб он успел отыграть 97 матчей, в которых забил пять голов и отдал 17 результативных передач.
Это будет второй трансфер "Шахтера" в Италию после полномасштабного вторжения России. Ранее горняки продали Маркоса Антонио в "Лацио". Также уже нашли новые клубы Нерес ("Бенфика"), Фернандо ("Зальцбург") и Педриньо ("Атлетико Минейро"), а Тете остался в "Лионе". В ближайшее время также ожидается трансфер Манора Соломона.
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