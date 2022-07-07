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Красников: Металлист от моего с Кучером ухода не пострадает, а Днепр-1, я надеюсь, станет сильнее
Сенсация все ближе
Фото: ФК Металлист
Генеральный директор "Металлиста" Евгений Красников в очередной раз подтвердил, что он вместе с Кучером может оказаться в "Днепре-1". Помимо этого, Красников рассказал о реакции Александра Ярославского на эти новости.
"Все зависит от обстоятельств. Ярославский зашел ярко, профессионально, красиво и для болельщиков, и для всего. Ну вы же понимаете, что все карты спутала война. Сейчас мы отталкиваемся от того, что у нас есть. Если мы уйдем в "Днепр-1" и возьмем игроков, то "Днепр-1" заплатит за аренду. Это будет дополнительное финансирование для "Металлиста". Мы сохраним основной костяк команды, который есть в "Металлисте". Но в "Днепр-1" мы идем работать очень ответственно. При всех "за" и "против", больше будет "за".
Этот вопрос мы и вчера, и позавчера с Ярославским обсуждали. Но вы же понимаете, что из-за мелкой детали это все не состоится. Но пока я вижу, что все идет к тому, что мы перейдем в "Днепр-1". "Металлист" от этого точно не пострадает, а "Днепр-1", я надеюсь, станет сильнее.
У нас уже есть план по "Металлисту". Если мы уйдем, то есть человек, который займет место спортивного директора. Есть человек, который будет исполнять обязанности главного тренера. Надеюсь, что если "Днепр-1" пройдет в еврокубки, то удастся успешно там выступить. Это рейтинг для Украины.
Если бы не было войны, то этого не было. Вторая причина: тренер "Днепра-1" Йовичевич перешел в "Шахтер". Отсюда и поступило предложение Кучеру и мне", - заявил Красников.
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