  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Красников: Металлист от моего с Кучером ухода не пострадает, а Днепр-1, я надеюсь, станет сильнее
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красников: Металлист от моего с Кучером ухода не пострадает, а Днепр-1, я надеюсь, станет сильнее

Премьер-лига
(1 голосов)

Сенсация все ближе

Красников: Металлист от моего с Кучером ухода не пострадает, а Днепр-1, я надеюсь, станет сильнее

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Металлиста" Евгений Красников в очередной раз подтвердил, что он вместе с Кучером может оказаться в "Днепре-1". Помимо этого, Красников рассказал о реакции Александра Ярославского на эти новости.

Читайте такжеКрасников сообщил, что может стать спортивным директором Днепра-1, а Кучер – тренером

"Все зависит от обстоятельств. Ярославский зашел ярко, профессионально, красиво и для болельщиков, и для всего. Ну вы же понимаете, что все карты спутала война. Сейчас мы отталкиваемся от того, что у нас есть. Если мы уйдем в "Днепр-1" и возьмем игроков, то "Днепр-1" заплатит за аренду. Это будет дополнительное финансирование для "Металлиста". Мы сохраним основной костяк команды, который есть в "Металлисте". Но в "Днепр-1" мы идем работать очень ответственно. При всех "за" и "против", больше будет "за".

Этот вопрос мы и вчера, и позавчера с Ярославским обсуждали. Но вы же понимаете, что из-за мелкой детали это все не состоится. Но пока я вижу, что все идет к тому, что мы перейдем в "Днепр-1". "Металлист" от этого точно не пострадает, а "Днепр-1", я надеюсь, станет сильнее.

У нас уже есть план по "Металлисту". Если мы уйдем, то есть человек, который займет место спортивного директора. Есть человек, который будет исполнять обязанности главного тренера. Надеюсь, что если "Днепр-1" пройдет в еврокубки, то удастся успешно там выступить. Это рейтинг для Украины.

Если бы не было войны, то этого не было. Вторая причина: тренер "Днепра-1" Йовичевич перешел в "Шахтер". Отсюда и поступило предложение Кучеру и мне", - заявил Красников.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Евгений Красников СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде