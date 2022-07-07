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Пихаленок: Каждый клуб, выступающий в еврокубках, будет защищать имидж Украины
А потому важно выступить достойно
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился своими эмоциями перед стартом будущего сезона.
"Будет тяжело. Тем более что нет окончательной картины с чемпионатом: как играть, как переезжать. Трудно будет совмещать и еврокубки и чемпионат. Уровень международных матчей намного выше, и чтобы достойно себя показать, нужно качественно восстанавливаться. Этот компонент очень важен.
Каждый клуб, который будет играть в еврокубках, будет представлять Украину, будет защищать имидж страны. И это будет хорошим случаем напоминать людям о том, что происходит у нас в стране, чтобы о войне не забывали", - заявил Пихаленок.
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