Пихаленок: Каждый клуб, выступающий в еврокубках, будет защищать имидж Украины

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился своими эмоциями перед стартом будущего сезона.

"Будет тяжело. Тем более что нет окончательной картины с чемпионатом: как играть, как переезжать. Трудно будет совмещать и еврокубки и чемпионат. Уровень международных матчей намного выше, и чтобы достойно себя показать, нужно качественно восстанавливаться. Этот компонент очень важен.

Каждый клуб, который будет играть в еврокубках, будет представлять Украину, будет защищать имидж страны. И это будет хорошим случаем напоминать людям о том, что происходит у нас в стране, чтобы о войне не забывали", - заявил Пихаленок.