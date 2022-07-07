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Пихаленок: Каждый клуб, выступающий в еврокубках, будет защищать имидж Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

А потому важно выступить достойно

Пихаленок: Каждый клуб, выступающий в еврокубках, будет защищать имидж Украины

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился своими эмоциями перед стартом будущего сезона.

"Будет тяжело. Тем более что нет окончательной картины с чемпионатом: как играть, как переезжать. Трудно будет совмещать и еврокубки и чемпионат. Уровень международных матчей намного выше, и чтобы достойно себя показать, нужно качественно восстанавливаться. Этот компонент очень важен.

Каждый клуб, который будет играть в еврокубках, будет представлять Украину, будет защищать имидж страны. И это будет хорошим случаем напоминать людям о том, что происходит у нас в стране, чтобы о войне не забывали", - заявил Пихаленок.

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"

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