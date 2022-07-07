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Черноморец успел провести четыре контрольных матча на сборах - везде крупные победы

Премьер-лига
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И даже есть потенциальные новички

Черноморец успел провести четыре контрольных матча на сборах - везде крупные победы

chernomorets.odessa.ua

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" ведет подготовку к новому сезону.

По данным официального сайта "моряков", с 25-го июня по седьмое июля коллектив Григорчук добыл четыре разгромные в матчах с командами одесского региона - 4:0, 3:1, 7:1 и 7:2.

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С командой, если верить сайту команды, находятся потенциальные новички. Правда их имена пресс-служба "Черноморца" не называет.

Отметим, что новый сезон УПЛ стартует в конце августа.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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