Черноморец успел провести четыре контрольных матча на сборах - везде крупные победы

Одесский "Черноморец" ведет подготовку к новому сезону.

По данным официального сайта "моряков", с 25-го июня по седьмое июля коллектив Григорчук добыл четыре разгромные в матчах с командами одесского региона - 4:0, 3:1, 7:1 и 7:2.

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С командой, если верить сайту команды, находятся потенциальные новички. Правда их имена пресс-служба "Черноморца" не называет.

Отметим, что новый сезон УПЛ стартует в конце августа.