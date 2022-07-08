  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Наставник Львова: Должны играть для тех солдат, которые сейчас в окопах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Львова: Должны играть для тех солдат, которые сейчас в окопах

Премьер-лига
(2 голосов)

Коуч уверен, что Украина победит

Наставник Львова: Должны играть для тех солдат, которые сейчас в окопах

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб высказался о начале чемпионата Украины, а также рассказал, что говорил футболистам на первом собрании после длительного перерыва.

"На первом собрании сказал, что все будет хорошо, победа будет за нами. Теперь мы должны играть для тех солдат, которые в окопах, чтобы радовать их.

Война заставляет пересмотреть твое отношение к жизни. Те вещи, которые казались важными, то сейчас они не так важны. Сказал футболистам ценить друг друга, общаться, и начинаем подготовку", - сказал Дулуб в комментарии Футбол NEWS.

Читайте такжеДиректор УПЛ объяснил, в каких случаях матчи чемпионата Украины могут состоятся за границей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Олег Дулуб
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olеgуurсhak (Xмельницький )
08.07.2022 в 08:20
Згоден – грати краще, ніж воювати!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде