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Наставник Львова: Должны играть для тех солдат, которые сейчас в окопах
Коуч уверен, что Украина победит
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб высказался о начале чемпионата Украины, а также рассказал, что говорил футболистам на первом собрании после длительного перерыва.
"На первом собрании сказал, что все будет хорошо, победа будет за нами. Теперь мы должны играть для тех солдат, которые в окопах, чтобы радовать их.
Война заставляет пересмотреть твое отношение к жизни. Те вещи, которые казались важными, то сейчас они не так важны. Сказал футболистам ценить друг друга, общаться, и начинаем подготовку", - сказал Дулуб в комментарии Футбол NEWS.
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