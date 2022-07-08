Красников рассказал, продолжает ли Ярославский финансировать Металлист

Генеральный директор "Металлиста" Евгений Красников рассказал о финансировании харьковского клуба в условиях войны.

"Ярославский дает деньги, но, конечно, не в том объеме. Сейчас всем сложно и он не исключение. Если мы получим дополнительные финансы за аренду или продажу игроков, не только в "Днепр-1", оно, конечно, поможет.

Самое главное - чтобы закончилась война и в нашу прекрасную страну пришел мир, тогда все будет по-другому", - сказал Красников в интервью программе "Денисов Time. Война".