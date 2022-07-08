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Красников рассказал, продолжает ли Ярославский финансировать Металлист

Премьер-лига
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Сейчас всем сложно

Красников рассказал, продолжает ли Ярославский финансировать Металлист

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста" Евгений Красников рассказал о финансировании харьковского клуба в условиях войны.

"Ярославский дает деньги, но, конечно, не в том объеме. Сейчас всем сложно и он не исключение. Если мы получим дополнительные финансы за аренду или продажу игроков, не только в "Днепр-1", оно, конечно, поможет.

Самое главное - чтобы закончилась война и в нашу прекрасную страну пришел мир, тогда все будет по-другому", - сказал Красников в интервью программе "Денисов Time. Война".

Ранее Красников подтвердил, что может перейти в "Днепр-1".

Читайте такжеКрасников: Металлист от моего с Кучером ухода не пострадает, а Днепр-1, я надеюсь, станет сильнее
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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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