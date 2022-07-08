"Этот фактор упрощает мой уход". Легионер Шахтера готовится покинуть клуб

Защитник "Шахтера" Исмаили заявил, что готовится к уходу из донецкого клуба.

"Когда ФИФА санкционировала временную приостановку моего контракта с Шахтером и открыла возможность играть за другой клуб в аренде, я получил много запросов, даже от бразильских клубов. Однако я решил подождать и не играть в этот период. Война только началась, и было много неопределенностей.

Это абсолютно нетипичная ситуация – я провел очень много времени без официальных выступлений. Но после первого месяца отдыха сохраняю активность. Привлек в подготовке профессионала, с которым работал в "Шахтере", но все самостоятельно, без какой-либо помощи клуба.

Я разговаривал с "Шахтером", и они объяснили ситуацию. Сохранить мою зарплату на том же уровне сейчас нет возможности. Этот фактор упрощает мой уход. Уже были разговоры с некоторыми клубами по поводу продолжения карьеры. Надеюсь, что скоро решение будет принято. Предпочитаю европейские чемпионаты. Все-таки я 13 лет в Европе, но не исключаю возвращения в Бразилию. Там тоже есть проекты, за которыми интересно наблюдать", - приводит слова Исмаили LANCE.