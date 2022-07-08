С дублем игрока на просмотре. Ингулец разгромил Кремень в спарринге

В четверг, 7 июля "Ингулец" разгромил "Кремень" в контрольном матче со счетом 4:1. Победу команде Сергея Лавриненко принесли голы Ивана Головкина и Дмитрия Мандриченко. Дублем отличился неназванный игрок, который находится на просмотре.

Этим матчем "Ингулец" завершил первую часть тренировочных сборов в рамках подготовку к следующему чемпионату, сообщает пресс-служба петровского клуба.

Напомним, в прошлом розыгрыше УПЛ, который был завершен досрочно из-за масштабного российского вторжения в Украину, клуб из Петрово занял 14-е место. "Кремень" в Первой лиге - 16-е.

Ссезон-2022/23 чемпионата Украины должен начаться 23 августа.