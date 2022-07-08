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Сразу два клуба УПЛ интересуются экс-защитником Мариуполя

Премьер-лига
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Украинец занимается поисками новой команды

Сразу два клуба УПЛ интересуются экс-защитником Мариуполя

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Украинский защитник Алексей Быков может продолжить карьеру в УПЛ. 24-летний Быков, который в свое время защищал цвета "Мариуполя", находится в статусе свободного агента и занимается поисками новой команды.

По информации Footboom, сразу два клуба чемпионаты Украины проявляют заинтересованность в опытном игроке. Речь идет об одесском "Черноморце" и луганской "Заре".

В прошлом сезоне украинец провел в аренде в болгарском "Локомотиве", сыграв за команду в 19 матчах. А весной Алексей был арендован исландским "Акюрейри".

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Алексей Быков
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Источник:
Footboom

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