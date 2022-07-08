Красников признался, кто убедил Ярославского возродить футбол в Харькове

Гендиректор "Металлиста" Евгений Красников признался, кто убедил Александра Ярославского возродить большой футбол в Харькове.

"Мы только начали свою работу в "Металлисте", все наладили, состоялось Евро, а потом раз, и проблемы с властью. Человек вкладывает, а постоянно что-то не то. Тем более что Александр Владленович действительно любил футбол. Вы знаете, как он пришел в футбол. Ринат Леонидович сказал, что нужно возрождать футбол в Харькове.

Это Ринат Леонидович убедил Александра Владиленовича помочь Харькову. В городе должна быть команда и он ее сделал. Сейчас много говорят об отъезде Ярославского, но он дал большой толчок футболу в Харькове. У нас были прекрасные клубы, работал там, я не был в "Металлисте" сразу. Тот же "Арсенал" из Второй лиги, "Гелиос", "Газовик", сейчас "Металлист 1925".

Донецкому футболу дал толчок Ринат Леонидович, в Киеве – братья Суркисы, а кто дал большое развитие футболу в Харькове? Откуда взялись Мудрик, Судаков, Лунин? Это все – Ярославский", — сказал Красников.