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Красников признался, кто убедил Ярославского возродить футбол в Харькове

Премьер-лига
(2 голосов)

Владелец одного украинского клуба

Красников признался, кто убедил Ярославского возродить футбол в Харькове

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Гендиректор "Металлиста" Евгений Красников признался, кто убедил Александра Ярославского возродить большой футбол в Харькове.

"Мы только начали свою работу в "Металлисте", все наладили, состоялось Евро, а потом раз, и проблемы с властью. Человек вкладывает, а постоянно что-то не то. Тем более что Александр Владленович действительно любил футбол. Вы знаете, как он пришел в футбол. Ринат Леонидович сказал, что нужно возрождать футбол в Харькове.

Это Ринат Леонидович убедил Александра Владиленовича помочь Харькову. В городе должна быть команда и он ее сделал. Сейчас много говорят об отъезде Ярославского, но он дал большой толчок футболу в Харькове. У нас были прекрасные клубы, работал там, я не был в "Металлисте" сразу. Тот же "Арсенал" из Второй лиги, "Гелиос", "Газовик", сейчас "Металлист 1925".

Донецкому футболу дал толчок Ринат Леонидович, в Киеве – братья Суркисы, а кто дал большое развитие футболу в Харькове? Откуда взялись Мудрик, Судаков, Лунин? Это все – Ярославский", — сказал Красников.

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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
08.07.2022 в 17:29
Ключевая фраза - любиЛ . То есть счас в Англии уже не любит . Вот чем и плоха зависимость клубов от хозяев олигархов . Любит и все в шоколаде , разлюбил и клуб исчез . Надо делать , что бы футбол сам себя обеспечивал . А не как у нас . Это ж нонсенс зарплаты судей , работников пфл . Чем они обоснованы ? Да ничем . Тупой жадностью .
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