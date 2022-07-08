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Минай готовится к еще одному летнему спаррингу

Премьер-лига
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Процесс подготовки к новому чемпионату продолжается

Минай готовится к еще одному летнему спаррингу

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
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Ужгородский "Минай" анонсировал очередной контрольный матч в рамках подготовки к сезону 2022/23. Как сообщают официальные ресурсы клуба, в ближайшую субботу коллектив Шарана сыграет против закарпатского "Севлюша".

"Завтра, 9 июля, "Минай" проведет контрольную игру в рамках летнего сбора в Ужгороде. Соперником команды Владимира Шарана станет любительский "Севлюш" из Виноградова.

В спарринге Владимир Богданович планирует задействовать игроков, находящихся в клубе на контракте и потенциальных новичков.

Матч пройдет на арене "Минай" в 18:00", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее "Минай" провел спарринг против любительского коллектива "Локомотив-Чоп".

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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